¡Bomba! 'Negrito' Quintero es el papá de la bebé de Kim Chang

Panamá- Tremendo revulú estalló en el mundo de la farándula local, luego de Kim Chang, excompetidora de Calle 7, al fin confesó que el padre de su bebé, Miah, es nada menos y nada más que el jugador de la Selección de Fútbol de Panamá, Alberto "Negrito" Quintero, quien actualmente milita en un club de Perú.

Y que aunque este secreto a voces, ya había sido revelado a medias por la también influencer a principios del mes de agosto, cuando nació su hija, ahora lo ratificó con nombre y apellido.

Publicidad

Según narró la famosa, ella se cansó de mantener el secreto y decidió divulgarlo todo, porque 'Negrito" le quiere jugar sucio", pues no pretende pagar los gastos prenatales ni el hospital, a pesar de que él le había dicho que se haría responsable si la niña era de él y ahora solo quiere compensar lo invertido desde el mes mayo, que es cuando ella le interpuso la demanda ante un juzgado de familia.

Este jueves, la también jugadora de fútbol se enteró de lo que pretende hacer 'Negrito' durante la audiencia prenatal, de la cual ella no salió nada satisfecha, a pesar de que, según dijo, solo está pidiendo que todos los gastos sean compartidos entre los dos al 50%, pues ella no se embarazó sola y bebé no tiene la culpa.

Kim, también está solicitando que Quintero se haga la prueba de paternidad y aunque hace un mes él le aseguró que sí se la realizaría, hoy su abogado le salió con que el futbolista no puede salir de Perú hasta diciembre, porque si no el club para el que juega lo penaliza.

La ex Calle 7 aclaró a Día a Día que su intención no es atacar al jugador ni mucho menos hablar mal de él, pero "sí quiere que todo Panamá se entere de lo que está pasando con la bendición que llegó fruto de esa relación clandestina que tuvieron".

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Chang también dijo que el futbolista no quería que ella tuviera a la bebé, pues aseguró que desde el día 1 le dijo que estaba embarazada y que lo iba a tener, y que él le contestó que "que no lo tuviera, porque él no podía hacerle eso a su familia".

Ella le aseguró al medio que siente mucha tristeza, porque "Negrito" dejó de contestarle los mensajes y ni siquiera le ha escrito para saber de la bebé, por lo que deduce que "no le importa". Alegó que él no es ningún ejemplo a seguir, "como él se pinta", porque tiene un comportamiento machista.

Contenido Premium: 0