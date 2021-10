Boza aclara que no compite con Sech y afirma que son simples conocidos

El cantante Boza decidió aclarar la polémica y rumores que han surgido en los últimos meses, mismos que aseguran que tiene una competencia con Sech o en tal caso no se llevan bien.

LEE TAMBIÉN: Liza quiere que la recuerden como una dama bondadosa y amorosa

Publicidad

Durante una entrevista realizada por el medio OneHits TV, le preguntaron sobre su carrera musical planes a futuro, remix y por supuesto la tiradera que hay en redes por parte de fans que afirman que existe una pelea con el intérprete de "Otro Trago".

"Más que amistad somos conocidos, colegas, no hemos tenido tiempo de conversar y no compito con nadie. Si alguien compite conmigo no lo sé, no compito en estos momentos con nadie", dijo Boza.

Sus comentarios han llamado la atención de algunos "haters", que lo han criticado por no exprearse de una mejor manera por ser colegas, sin embargo, él ha preferido no prestarle mucha atención.

"No debería hablar de esa manera, son colegas", "No está obligado a decir cosas buenas, no han trabajado juntos y listo", "Esto huele a lo que pasa entre Joey Montana y Flex, esos dos no se llevan para nada, cada uno por su lado", "Ambos van por su lado, cada uno hace lo que quiere y puede hablar como sea", expresaron varias personas en redes.

Además de esa supuesta pelea, el cantante reveló cuándo será el estreno del remix de su hit "Ella", junto a los puertorriqueños Lunay, Lenny Tavàrez, Juhn El All Star; y el colombiano Beéle.

"KLK dice mi gente de Panamá y el mundo, están listos para esto?? Ella Remix sale el 29 de octubre", anunció el artista en su cuenta de Instagram.