Boza aclaró que no compite con Sech: ‘yo voy en mi vía’

El artista panameño Humerto Ceballos, conocido como Boza, aclaró que no tiene competencia con su compatriota Sech, cuyo nombre de pila es Carlos Isaías Morales.

En una entrevista muy animada a OneHits TV, el istmeño habló de su carrera musical, sus temas, del presente de su género en Panamá y sobre esa pelea, que algunas fans dice que tiene con “El Peluche”, lo que él negó.

“Somos conocidos, colegas, no hemos tenido tiempo de conversar, de compartir, y yo no compito con nadie, yo voy en mi vía, a lo que voy... Si alguien compite conmigo no lo sé, pero yo no compito, no me siento competencia ni siento competencia para mí”, sentenció Boza al medio.

Por otro lado, reiteró que en Panamá hay mucho talento, al cual se le debe dar la oportunidad.

“El movimiento es totalmente diferente. Yo me sentía conforme en Panamá, pero cuando toque afuera es otra cosa... Creo que hay que darle la oportunidad a todos, en Panamá hay demasiado talento”, dijo el artista de “Hecha pa’mi”.

Añadió: “Ellos me piden consejos (los artistas) y se los doy... yo tengo mi tropa, y voy a velar por ellos”.

Boza estrenará este 29 de octubre el remix de “Ella” junto a los puertorriqueños Lunay, Lenny Tavárez, Juhn El All Star y el colombiano Beéle. Y para el mes de noviembre lanzará totalmente su disco “Bucle”, serán cinco canciones que saldrán, según contó a OneHits TV.