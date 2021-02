A Boza le cuesta enamorase

El cantante panameño Boza confesó que no se enamora tan fácilmente, como muchos piensan y dejó claro que no tiene preferencia en sus gustos a la hora de buscar una chica “si me gusta, me gusta”.

Resulta, que el viernes el intérprete de “Hecha Pa’ Mi”, participó de un Live muy entretenido, y con preguntas picantes con La Mega Barranquilla, donde habló de cómo nace su más reciente éxito y del amor.

¿Cómo nace Hecha Pa’ Mi? La música que hago, yo la siento, lo pasó o lo estoy pasando. Es una canción que tiene un conjunto de cosas y sale en un momento donde el mundo estaba pasando muchas cosas, muchas personas estaban tristes, en medio de las cosas malas siempre habrá personas que te hagan sentir bien… y sentí transmitir las buenas vibras”.

Al ser preguntado si pensó que su tema iba a llegar tan lejos, dijo que no, y que para él es algo impresionante lo que ha logrado.

“A veces pasa que es más grande de lo que pensabas… es como bonito, es inexplicable”, declaró el artista.

¿Te gustan rubias o morenas? No tengo preferencia alguna, si me gusta, me gusta.

Confesó que, aunque es un romántico, le cuesta enamorarse y que le gusta hablar claro desde el principio.

“Me cuesta enamorarme. Una cosa es ser romántico, otra enamorarse, no puedo enamorarme estando con alguien y después con otra y me enamoro, me cuesta. Me gusta decir las cosas desde el comienzo, si es serio es serio, si es relajo es relajo”, señaló.

Por otro lado, manifestó que “J Balvin es una persona que admiro, él dice cosas de las depresiones que todos los artistas pasamos, habla de cómo superarlos, eso me conecta mucho con él”, expresó el cantante.