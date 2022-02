Boza suelta plena nueva y esta vez cuida que nadie le copie sus ritmos

Una publicación compartida de albertogaitan (@albertogaitan507)

"...Tú no me amabas...no era nada...creía en ti cuando ya no creía en nada...cuando entienda que no hay otro como yo, y que no la amen ni se lo hagan como yo...", dice parte del tema.

Boza posteriormente publicó un video donde interpreta el tema y proyecta como todo un artista para la cámara.

Luego de sus sonados temas del 2021, en esta ocasión el famoso viene fuerte. Además, ahora ha decidio cuidar más sus adelantos, esto para evitar que algunos se adelanten y suelten versiones chiviadas.