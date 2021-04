Brinda consejos para salir de las deudas

La expresentadora de televisión Marcela Barnes brindó ayer datos a sus seguidores de cómo liberarse de las deudas, así como ella lo hizo.

Según la influencer, actualmente no tiene deudas, luego de que hace un año decidió ponerse las pilas y poner su balance en cero.

“Quiero contarles que no tengo deudas. Y esto hice durante un año para llevar mi balance a cero. No crean que esa risa nace de la nada la trabajé. Lo primero es hacer sacrificios, no compararte y tener autocontrol”, expresó en una publicación en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Evita personas que te hagan gastar; si realmente necesitas salir de tus deudas, un compañero o compañera que no entienda tu proceso es lo primero que debes evitar. Gana más: deja la pena de lado y crea estrategias de negocios que te puedan dar un empujoncito extra”.

Por otro lado, recomendó dejar de impresionar a la gente, evitar comprar ropas tan caras, así como hacer cambios en el estilo de vida.

“Bájales a las marcas: querer impresionar a otros puede dejarte en serios problemas. Un vestido de $40.00 a veces luce igual a uno de $200.00, simplemente debes buscar. ¿Necesitas vivir donde estás y ese modelo de auto? Considera hacer cambios en tu estilo de vida, siempre y cuando no afecten la calidad de esta”, expresó.

Por último, destacó que se debe planear los gastos, disminuir las salidas a bares y restaurantes. Además, enfocarse en ahorrar el dinero para proyectos que ayuden a ganar más.

“Planea tus gastos: ve por ejemplo al supermercado con tu lista y adhiérete a ella. Recuerda que las tarjetas de crédito dan un falso sentimiento de riqueza temporal y todo lo que obtengas a través de ellas es equivalente a DEUDAS… Cambia tu estilo de vida por uno sustentable: es divertido ir a clubs, bares y los mejores restaurantes. Sin embargo, puedes bajar la frecuencia y aportar por actividades de provecho que no signifiquen una factura cada vez que las realices... Enfócate y ahorra para invertir tu dinero en proyectos que te ayuden a ganar más. Te lo vas a agradecer”.