¡Brr! Anuel se compra un tanque civil a prueba de balas y lo presume

Mientras muchos no pueden ni pagar las cuotas de su humilde Tercel o Chery, el cantante Anuel se tira lujos que muchos no pueden. El famoso decidió dejar a un lado su Bugatti, Ferrari o Lamborghinis, para comprarse un tanque civil customizado.

Con estreno de su nueva canción "El Nene", el famoso mostró este gran vehículo que está hecho a prueba de balas, incluso las ruedas. Una máquina que está dando mucho qué hablar en las redes sociales y no es para menos.

Se trata de un Terradyne Gurkha 2022 y es un tanque civil customizado que venden en Canadá, como señalan en la página web de la marca. Aunque no informan del precio por el que se puede adquirir, se estima en entre unos $385 a $450 mil, sin embargo, en caso de ser para uso militar aumenta a casi el doble del precio.

"Me compre un tanque, salí del Bugatti, mucha controversia con los Bugattis. El primer tanque civil en la calle aprobado en la calle. Aprobado por los militares y la USA. Me lo trataron de aguantar en la frontera, pero con los papeles me lo dejaron pasar. Las gomas son a prueba de balas, todo es a prueba de balas", comenta Anuel.

Según él, se habría aburrido del Bugatti que compró en 2021. Un modelo de la marca exclusiva que varios artistas del género urbano también tienen, como es el caso de Bad Bunny o El Alfa.

Como era de esperarse en redes sociales lo ha cuestionado, preguntando si le tiene miedo a algo, otros no entendieron lo que dijo y el resto lo apoya por ser el más duro.