¡Brujería no funcionó! Aleska, ex de Nicky, quería hijos, pero se casó

La modelo venezolana Aleska Génesis, expareja de Nicky Jam, se pronunció tras enterarse que sus ideales de volver con el artista se esfumaron luego que el famoso se casara con una chica llamada Juana Valentina. Ella dijo que hasta brujería le había hecho, pero no le funcionó.

Durante una entrevista, Aleska también explicó que sus declaraciones en el reality “La casa de los famosos” sobre sus intenciones de regresar con Nicky se trató de una suposición.

“Me refería a que si yo volvía con él ya no era en tema de ser un noviazgo porque ya nosotros pasamos esa etapa, si volvíamos ya era para entrar a otro nivel que era de casarnos, tener hijos... en tal caso de, cosa que no sucedió porque cada uno tomó su vida y su rumbo y aún asó mantuvimos una muy bonita amistad”, afirmó Aleska.

Ella contó que se encuentra enamorada, refiriéndose a su romance con Clovis Nienow, por lo cual quiere lo mismo para el intérprete de “Travesuras”.

Aleska y Nicky, al parecer tienen una buena relación de amistad, incluso se recuerda que ella conservó el Lamborghini rosa que él le regaló hasta su venta.

“Eso ha sido lo bonito de los dos, lo hemos tomado con mucha madurez, de ambas partes, entonces en estos momentos yo estoy muy feliz, estoy muy contenta, mi corazón volvió a creer en el amor, mi corazón está enamorado y realmente yo le deseo a él lo mejor, que sea feliz”, señaló.

“Si yo soy feliz en una relación, yo no puedo ser egoísta y no desearle felicidad a una persona que me dio tanto y que me enseñó tanto”, puntualizó.

Aleska Nicky Jam se separaron en abril de 2022 tras 1 año y siete meses juntos.

