¡Brutal respuesta de Residente a J Balvin (Segundo Round)

La contienda que vivieron J Balvin y Residente en los últimos días ha trascendido sus espacios privados para no solo llegar a los medios, sino a las diferentes redes sociales. Recordemos que el colombiano embistió contra los Grammy Latinos en su cuenta de Twitter, lo que generó gran debate en las redes.

Inmediatamente después de su comentario, Residente se enojó con él y lo criticó en su cuenta de Instagram. Se justificó con la idea de que Balvin no se había quejado de los Grammy cuando había sido nominado 13 veces, pero ahora sí. “Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***”, expresó el ex vocalista de Calle 13.

Publicidad

Lo más duro de todo fue cuando Residente comparó la música del reggaetonero con un ‘carrito de panchos’: "Tienes que entender José. Es como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una Estrella Michelin. Y no me malinterpretes, a todo el mundo le gustan los hot dog. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog. A mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y cuando ese restaurante es el que se gana la Estrella Michelin, entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante”.

Ni lento ni perezoso, el intérprete de ‘Qué más pues’ utilizó todo este revuelto a su favor. Más allá de la ola de memes que se generó en las redes, Balvin se sacó fotografías en un carrito de panchos y lanzó su nuevo tema musical junto a Daddy Yankee llamado ‘Sal y perrea’.

Además de eso, el músico lanzó nuevo merchandising como hoodies, bolsas y gorras con dibujos de hot dogs. “Nuevo merch / New merch !! El negocio $ocio . Jbalvinmerch.com”, escribió Balvin en su Instagram. Su padre y mánager, Álvaro Osorio, le comentó en señal de apoyo: “No acoses a un genio que al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia. Decia peter drucker. Buena esa Josecito”.