Cabrean a Maluma en España y él larga a dos mujeres que peleaban

El cantante Maluma brindó un show en Chiclana, España, como parte de su gira Papi Juancho World Tour. Al principio, todo bien, sin embargo, mientras interpretaba una de sus canciones, dos mujeres que estaban cerca de la tarima se pusieron a pelear, acto que molestó de sobremanera al cantante.

LEE TAMBIÉN: JLo cumple 53 años, se empelota y cuida su "pum pum" para Batman

El artista detuvo el show y les pidió respeto y que, además, se fueran del lugar. “Paren ya, paren ya”, les dijo primero a los instrumentistas.

Luego agregó: “No tengo un carajo de idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. ¡Se van ya, se van ya!”.Por lo visto, las dos mujeres de las que se desconoce la identidad no estaban disfrutando del todo la presentación de Maluma, quien estaba entregando todo de sí para que sus espectadores la pasaran muy bien.

Antes de que Maluma continuara con la presentación, agregó: “Chao, chao, chao, chao… Uno tan viejo y con esas ‘’guev******, ya. ¡Fuera! Aquí, solamente hay energía positiva…”.

Hasta ahora se desconocen los motivos de la pelea entre las dos mujeres. No obstante, en redes sociales no han parado los comentarios al respecto. “No tiene porqué devolver ningún dinero que se vayan a pelear a un rink de boxeo estuvo muy bien mi paisa”, “la gente debe aprender a ser civilizada que pereza a estas alturas del partido y comportándose como idiotas halando las mechas... Qué oso”.

"No tengo un carajo de idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. ¡Se van ya, se van ya!"#Maluma no aguantó pelea de mujeres mientras cantaba en España y pidió que las sacaran.



¿Estuvo bien lo que dijo o no era su responsabilidad? pic.twitter.com/PAtpOdLn0V