Cabrera es motivada a seguir trabajando

Emocionada, sorprendida y agradecida por el apoyo de su pueblo panameño, así se encuentra la expresentadora Angie Cabrera, tras ganar su primera competencia de “show” de bikini, en Estados Unidos.

Y es que la panameña, que radica en Los Ángeles, Estados Unidos, se llevó el primer lugar de su competencia de bikini, en la categoría femenina de fisiculturismo, tras más de cuatro meses de preparación.

“¡Lo logré! Durante cuatro meses y una semana de preparación me comprometí, puse de primero mi meta, hice lo que tenía que hacer, pesé a que muchos momentos no quería o no sentía las ganas. Pasaron cosas en el camino, pero la determinación y la disciplina se mantuvieron porque la visión estuvo clara desde el principio”, manifestó Cabrera.

La actriz se mostró sorprendida por las grandes muestras de apoyo y felicitaciones de su gente panameña.

“Crecí... No solo subí mi nivel Fitness y condicionamiento, pero también crecí mental y personalmente, pero mi sorpresa más grande fue ver y recibir tanto apoyo desde mi tierra, ¡se pasaron! Jamás imaginé recibir tanto cariño y apoyo de mi gente, a pesar de la distancia y el tiempo estuvieron ahí”, dijo la Cabrera, quien es recordado por su participación en el programa Canta Conmigo y Tu Cara me Suena 2013.

Añadió: “Ahora ustedes me están impulsando a seguir por más … Hay mucho que pensar, decidir con los coaches y los mantendré informado”.

Ayer, la expresentadora agradeció a su entrenador Steven Acosta por su apoyo, y por haberla motivado en a competir.