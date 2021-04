Cabrera quiere mejorar sus poses para su segundo ‘Bikini Show’

La expresentadora y actriz panameña Angie Cabrera sigue enfocada en su preparación para lo que será su segunda competencia de “Bikini Show”, el próximo 8 de mayo.

Cabrera, quien debutó en febrero en su primer “Bikini Show”, donde logró obtener el primer lugar, habló ayer en su canal de YouTube sobre sus entrenamientos y de como va su preparación para su próxima cita.

La panameña está muy motivada en pisar el escenario y dar las mejores poses, lo que según ella es lo que más le ha costado.

“Quiero ver cómo va este segundo ‘show’, porque tengo que trabajar en las poses, si no logro dominarlas, de nada me sirve tener un excelente físico, o condicionamiento. Si no saber posar y enseñar tu figura no te pueden calificar”, expresó la actriz.

Angie reconoció que no sabía que la competencia anterior le daba la clasificación a competencias nacionales, algo que la agarró por sorpresa, por lo que se retó a seguir mejorando.

Añadió: “Mi reto es conseguir una rutina que se vea excelente y se vea bien, en eso estamos trabajando. Después sabemos si ir a nacionales. Él (Su entrenador de poses) dice que hagamos este show para ganar experiencia, dominar rutinas de poses, y después agarra el resto del año off, y seguir trabajando”.

La expresentadora señaló que tiene pensado competir en la categoría “máster 35”, y quizás en la “open”.

“Vamos a tomar las cosas poco a poco, él (su entrenador) dice que hagamos máster 35. La idea es hacer esas poses y rutinas para queden bien, para ir corrigiendo las debilidades, entre más tiempo tenga en el escenario sé que tengo que mejorar… Ahora a enfocarnos en este show, hay cosas que debo hacer que antes no lo hacía”, manifestó la fisiculturista.