Cada día aprende algo nuevo de la condición de su hijo

Cada 26 de marzo se conmemora el “Día púrpura”, para concienciar sobre la epilepsia, y Anne Lorain no dejó pasar este día e hizo un poco de docencia de lo que ha aprendido con su pequeño Noah.

Según Anne Lorain, tener un hijo con esta condición es muy retador, se aprende algo nuevo cada día, y agradece a Dios por bendecirla con un niño tan especial como Noah, a quien describe como un niño extremadamente amoroso, dulce, su sonrisa y alegría ilumina la vida de todos.

Publicidad

“Yo nunca había tenido la oportunidad de conocer a alguien con esta condición hasta que llegó nuestro pequeño Noah, y desde que lo supimos, empezamos a ver el mundo de otra forma, a ser más empáticos, más tolerantes y a estudiar más de esta condición para no solo poder ayudar a nuestro pequeño sino para ayudar a crear conciencia y ayudar a muchos papitos de esta bella comunidad que me han escrito para saber más información, no duden en escribirme si tienen alguna consulta, es muy importante comprender que hay muchísimos tipos de convulsiones, sí, por ejemplo, Noah, tiene crisis de ausencia, y como nuestro pequeño hay muchos niños con esta condición hoy en día”, detalló la ex American Idol.

Contenido Premium: 0