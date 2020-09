Calero le advierte a Palma que le meterá su ‘lash’

El ambiente en el género urbano está caliente, el estreno del tema “12 mandamientos” y el challenge de Kemzo, en el que reta a artistas del género urbano a hacer una rima con un terminación en especial, ha revivido una polémica entre Calero y el “manager” y promotor de artistas Cristian Palma.

Según Calero, la “pega” con Palma empezó porque este publicó un “post” preguntando si se había vendido para los “Lakers”, además de que supuestamente Palma mandó a un joven a tirarle. “Tu empezaste con tu cizaña Palma, y a mi no me gusta eso, pusiste hasta un pelaíto a tirarme, la gente empezó a pensar eso y yo te dije esa es la percepción que hay, pero si tu dices que no, no, ‘ta bien... yo hice un video que se llama ‘Caliente’ y tu te pusiste a ‘ta poniendo en ‘post’ dizque ‘que sopá, Calero se vendió pa’ los Lakers de Alfa o qué’. Si esa es tu manera de hacer contenido, perfecto, se te respeta, yo no estoy pa’ eso, cuando tu empezaste a chatearme preguntando si estaba haciendo eso para generar, yo te dije ‘no, yo no hago mier... pa’ generar’ y te lo dije frentia’o...”, expresa Calero en el video que dejó en su cuenta de Instagram.

Además, en dicho video le deja claro a Palma que donde lo vea le meterá su “lash”. “Yo te marqué la tecla y te dije, musicalmente se le atenderá a cualquiera que envíes, pero a ti te atenderé personalmente, y sí, la amenaza cuál fue, yo te voy a meter tu par de ‘lash’ el día que Dios te ponga en mi camino, normal como en los 90, como resuelven los hombres sin pistola”.

En este video de nueve minutos y medio, Calero también habla de Robinho, asegurando que no debió meterse ni decir el en challenge que creó Kemzo que amenazaron a Palma y ellos pueden gatearlo.

Palma da su versión

Cristian Palma confirmó que un “post” que se subió en la cuenta de Picante Show, el cual habla Calero, fue el “post” de la discordia, pero no fue con ninguna cizaña, era más bien para que la gente fuese a ver el tema que esta estrenando, pero la “pega” agarró más fuerza cuando Juno Vianchi le tiró a Calero, y este cree que fue mandado por Palma. “El dice que yo mandé al pela’o, yo no conozco a Juno Vianchi... yo le escribí a parte y le dije que esperaba que lo que estaba escribiendo fuera por generar y me dijo que no, me habló con palabras obscenas y le dije que yo no le mandé a tirar”, expresa Palma, quien añade que su idea era generar expectativa para el estreno de “12 mandamientos”, tema en el que por primera vez se unen 12 artistas panameños, y en este tema nadie le tira a nadie. En cuanto a la letra de Robinho, Palma afirmó que fue solo rima.

Robinho también tiene su parte aquí, y deja claro que él no defiende hombre, y en la rima que hizo, Calero lo quiso coger con él, porque esto puede ser para cualquier persona. “A partir de eso Calero me sacó una canción donde me dice un poco de cuestiones y me insulta, él dice que yo lo traicioné y que soy una perr..., porque según él me ayudó al invitarme a ‘Asesino de barra’, él sintió que estaba llenando el estómago de un niño de África... es conciencia de él, a Palma le han tirado muchas canciones a lo largo de mi carrera y yo no me he metido, porque yo no defiendo hombre, aclaró Robinho, quien añadió que le responderá musicalmente a Calero.