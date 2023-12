Cambia sus implantes, uno de ellos tenía un quiste pegado

Julia Honings venía chifeando, desde hace dos años, entrar a quirófano, pero por orden médica, decidió no darle más larga al asunto y hacer la cirugía de cambio de implantes mamarios.

En sus historias de Instagram la exguerrera detalló que entró al quirófano para remplazar sus implantes, los cuales tenían un periodo de uso de 10 años, y ya tenía dos años pasados.

Publicidad

“Mis implantes, que me habían puesto hace 12 años, su tiempo de vida era de 10 años, y yo por pereza a lo que es la recuperación y dejar de hacer las cosas que uno hace en su día a día, no me los había cambiado”, expresó la esposa del productor BK.

Afirmó que una de las razones por la que se decidió no posponer más la cirugía fue porque uno de sus implantes se sentía arrugado y el del lado izquierdo tenía un quiste.

“Cuando fui a cita se sentía el implante arrugado y del lado izquierdo tenía un quiste que estaba pegado al mismo implante, entonces el doctor si me dijo ‘es necesario que te lo cambies’, así que eso fue lo que hice, me los cambié”, concluyó Julia.

Contenido Premium: 0