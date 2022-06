Cameron Diaz vuelve a la actuación tras 8 años de irse de Hollywood

Luego de unos largos 8 años de descanso la conocida actriz Cameron Diaz le ha dado vuelta a la página y decidió volver a la actuación.

Diaz confirmó oficialmente su retiro de Hollywood en 2018, sin embargo, ahora está lista para protagonizar la nueva película de Netflix "Back in Action", junto a Jamie Foxx. Ambos protagonizaron previamente juntos "Annie", de 2014, la última aparición de Diaz en un largometraje.

"(Jamie Foxx) Solo tú podrías hacerme volver a la acción", escribió la actriz en una historia de Instagram tras el anuncio. "¡No puedo esperar, va a ser una explosión!".

Netflix aún no ha fijado una fecha de estreno para la película, pero Foxx escribió en Twitter que la producción comenzará este año.

Por su parte Foxx celebró el regreso de Cameron Díaz en Twitter, publicando una grabación de los dos charlando sobre su regreso.

"Me siento emocionada pero, no sé cómo hacer esto, ¿sabes?" dijo Díaz en el clip.

Aunque no ha estado tan activa en Hollywood en los últimos años, Cameron Diaz se ha mantenido ocupada lanzando una marca de vino orgánico.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! pic.twitter.com/vyaGrUmbWb