Camilo, otro de los invitados de Ozuna

El cantautor colombiano Camilo será otro de los artistas invitados en el nuevo disco del intérprete urbano puertorriqueño Ozuna, "ENOC", según anunciaron ambos en sus redes sociales.

Según publicó Ozuna en sus redes en un video junto a Camilo, el tema con el artista colombiano, natural de Medellín, se titula "Despeinada". "Lo más difícil del mundo es vestirse como Camilo. Excelente artista, ser humano y amigo. Éxitos bro", resaltó "El Negrito de los ojos claros" en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Ozuna, a su vez, invitó a sus seguidores a preordenar el álbum cuya fecha de publicación aún se desconoce. "For you my lova" (Para ti, mi amada). Pa’ que te enamore", agregó el artista boricua.

Camilo, por su parte, colgó un video de su rostro y de trasfondo los acordes de la canción. "Dejo esto por aquí, y me retiro lentamente", expresó el artista adjunto al video.

El tema "Despeinada" sería el sencillo más reciente de Ozuna luego del lanzamiento el martes de "Enemigos Ocultos", junto a sus colegas y compatriotas Wisin, Arcángel, Cosculluela, Myke Towers y Juanka "El Problemátik".