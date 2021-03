Candy: ‘Me parece positivo esa puerta que se le va abrir a las nuevas generaciones

La activista panameña Candy Pamela, se encuentra feliz por la oportunidad que tendrán las nuevas generaciones, tras la decisión de la Organización de Señorita Panamá, de incluir a las mujeres transgénero en el máximo concurso de belleza del país.

Para la chef transexual es una noticia positiva para la sociedad, ya que les da la oportunidad a las mujeres trans, que sueñan con representar al país, eso sí siempre y cuando tengan los requisitos que se exige.

El lunes, la Organización de Señorita Panamá informó que partir del 2021, se permitirán oficialmente mujeres legalmente reconocidas en el país y se abre la puerta a mujeres transgénero que hayan completado todos sus procesos legales y médicos.

“En la actualidad me siento muy contenta por las nuevas generaciones, no es algo personal, para los que decían que era rabia porque quería entrar al concurso. Es nuevo cambio positivo para la sociedad y para inclusión de las personas trans y me parece muy positivo esa puerta que se le ve abrir a las nuevas generaciones que pueden cumplir su fantasía o sueño”, expresó la presentadora a “Crítica”.

Según Pamela, años atrás sus declaraciones con respecto al tema causaron revuelo, pero destacó que ahora celebra el avance.

“Desde hace unos años estuve envuelta en polémica por mis comentarios con respecto a la inclusión, desde que Señorita Panamá hizo una actualización con la nueva era y un nuevo presidente… todo este tema fue para mí como un stop, que como país nos quedáramos atrás” dijo la locutora.

Destacó que, aunque tuviera la edad para competir en el certamen, no lo haría “eso lo pensaba era cuando estaba influenciada por los medios, creo que encontrarme y aceptarme ha sido demandante, y también ha sido escandalizante de que ya no opine de la belleza y de los certámenes, eso no me representa; uno madura y cambia”.

Por otro lado, manifestó que “si en caso tal haya una chica que cumpla con los requisitos que pide el Miss Panamá, que siempre tenga la batuta y que no se olvide de todas las luchas que también manifestamos las mujeres trans en Panamá, que no ha sido nada fácil.

¿Ves a un trans representando a Panamá en el Miss Universo? La verdad es como un cambio más sociopolítico, pero hay que ser realistas, que la sociedad no permitiera aceptar a una mujer trans representando a nuestro país, pero también hay otras cosas que representar al país como una mujer transgénero, así como luchar más por la inclusión social, por el acceso al trabajo; son cuestiones que van de la mano.

Candy, quien también se ha visto afectada por la pandemia, regresó a laborar hace dos semanas.

“Estoy trabajando hace dos semanas, enfocada en el lado gastronómico… me he alejado de las redes, de radio y televisión para estar enfocada en crecer y en tratar de solventar los gastos y deudas como muchas personas que se han visto afectadas”, comentó.