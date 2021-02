Candy Pamela: ‘Me robaron mi vale digital’

Cada día son más las personas que se han visto afectados por el robo de su vale digital, beneficio que otorga el Gobierno como una ayuda financiera al pueblo panameño por la pandemia, y está vez una de ellas fue la activista Candy Pamela.

Ayer, mediante sus redes sociales, Pamela denunció el robo de su beneficio “Les contaré mi triste historia, de cómo me robaron mi vale digital”.

Según Candy, su vale se le registró a eso de las 9:00 a.m., pero a eso de las 9:15 ya no estaba.

“A las 9:00 a.m. me llega el bono, en el reporte del @MidesPma me dicen que a las 9:15 ya me habían gastado mi bono... con un monto de 119.78”, declaró la famosa transexual panameña.

De acuerdo con la activista, al igual que muchos panameños, su familia depende de ello (bono) en estos momentos. “Mi familia al igual que muchas ha sido afectada económicamente y nosotros dependemos de este ingreso extra para subsistir, emocionada salgo al súper y llego a las 11:00 a.m. a la caja, donde me informan que tengo 0.22 y yo con cara de galleta”, dijo.

Tras conocer de la noticia, Pamela procedió a hacer el reporte al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) e instó a todo aquel que le suceda esta misma situación, hacerlo.

“Llamo al 140 para hacer el reporte con @MidesPma y me informan que llame horas más tarde para volver a intentar ya que hay muchos más casos que se están dándole robo de vales digitales... por favor, no dejen de denunciar, hay que acabar con esta mafia, robo en estos tiempos difíciles”, señaló.

Seguidores quienes también han pasado por el robo de su beneficio le mostraron su apoyo.