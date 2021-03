Cansada de la doble moral de las redes... quiere ser madre a los 25

La cantante panameña Anyuri se confesó, y dijo que está cansada de la doble moral de las redes sociales, que quisiera ser madre dentro de tres años y que en el futuro le gustaría expandir su música a otras fronteras.

Y es que, aunque algo nerviosa, La Cuchita abrió su corazón para contar sus detalles de su vida amorosa, personal y profesional al programa Jelou de TVN.

Al ser preguntada, sobre lo que más la ha decepcionado de las redes sociales señaló que es la doble moral de las personas, pero que ha aprendido a vivir con ello.

“A veces la doble moral, la gente dice algo y después se contradice, por lo demás toca vivir… es la carrera que escogí, toca recibir buenos y malos comentarios”, expresó.

¿Y los malos comentarios afectan tu relación con Musulini? "Más que nada existe la comunicación y la unión entre los dos. Leímos los comentarios, nos reímos. Somos de carne y hueso, no es que no nos afecta”, declaró.

Dejó claro que su novio ha sido su gran apoyo, así como su familia, por la cual dejó la idea de crear su onlyfans.

“La verdad me han hablado mucho (del onlyfans) y de hecho lo he pensado. Cuando celebré mi primer millón me hice una sesión así bien ‘sexy’ y pensé lanzarse en onlyfans, porque iba a publicar en mi red social y todo el mundo la iba a ver… dije voy a crear el onlyfans con esta misma foto para saber cuál es impacto. Después me puse a pensar varias cosas, y me retracté… y las subí a mi red social, cada uno con lo suyo… Musu no me dice nada me apoya en todo, mi familia es otra cosa. Mi mamá me diría que deja tu ‘show’, mis tías que están en la iglesia que lo vean me da penita”, sentenció.

Además, habló sobre las distintas operaciones que se ha realizado, y señaló que no le gustaría volverse a operar, pero si retocarse.

“Tengo la nariz, los senos, una liposucción, marcación, caderas. No me volvería operar otra cosa, pero si me tengo que volver a retocar lo mismo, lo haría. La operación que más me dolió fue la liposucción, es bien doloroso”, expresó.

Sobre cuándo desea ser madre, respondió que sus 25 años es la edad ideal, y que le gustaría en un futuro meterse al mundo de la comunicación.

“Mucha gente me pregunta lo mismo (sobre ser madre), pero siento que ahorita no es el momento, por la carrera que estoy llevando, digo que a los 25 años. Me gusta la televisión y las cámaras”, manifestó.

Durante la entrevista, La Cuchita dijo que en el país hay mucho talento en su género, pero sobre todo en féminas.

Detalló que ahora se ve más unión entre las damas, pero que esto se logra “uniéndonos, creando música, compartiendo música, y colaborando más”.

“Las he visto más unidas, ahora, a todas las admiro, todas son buenas, me encanta el talento de ella. Hay demasiado talento en el país”, añadió.

Mencionó, además que ha sentido en gran manera el apoyo de los varones en este género, por lo que no se ha sentido discriminada “Si he sentido el apoyo con ellos, ellos me invitan, me respetan, me quieren… me gustan colaborar con ellos. Me gustaría colaborar con las féminas de Panamá”.

Por último, compartió sus deseos a futuros “Me gustaría cruzar frontera, me gustaría expandir mi música, que me conozcan internacionalmente”.