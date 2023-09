Cardi B dice que fantasma la acosa y quiere sexo con ella

La cantante Cardi B, conocida por sus éxitos como ‘I like it’ o ‘Drip, confesó a sus seguidores que un fantasma la acosa en su casa, pues cree que quiere tener relaciones sexuales con ella

La rapera aseguró en una transmisión en vivo que en su casa de Los Ángeles hay un fantasma, pero lo peor de todo es que este ser supuestamente quiere tener relaciones sexuales con ella.

Según comentó Cardi B, la presencia sobrenatural comienza con un zumbido, similar al de una mosca, pero al buscar el insecto no lo encuentra; después escucha murmullos, pero lo preocupante es que no hay nadie en su casa de Los Ángeles, más que ella.

Ella afirma que se trata de un fantasma, pues cada que se queda ahí sola siente una presencia extraña, en comparación con sus otras residencias en Atlanta o Nueva York, donde todo es normal.

“Pe , dime, ¿cómo fue el sonido? Ha salido de la nada. Lo único que te digo es que hay un maldito fantasma o espíritu en esta pu casa y lo que no me gusta es que el fantasma me esté jodiendo”, dijo.

Además de la molestia presencia del supuesto fantasma, Cardi B declaró que tenía la sensación de que el ser sobrenatural quería tener sexo con ella, mientras su esposo Offset no estaba. Así que ha decidido dormir en las habitaciones de huéspedes y llamar a su personal de seguridad, pues teme que al cerrar los ojos, este espíritu se aproveche.

"Siento que si duermo, el maldito fantasma me va a tocar con el dedo porque, pe , el ne... me quiere co... No puede soportarlo más”, dijo Cardi B.

Ella ya había narrado en una entrevista que había un fantasma en su casa de Los Ángeles, pero omitió los deseos carnales y depravados del espíritu sobre tener relaciones sexuales con la cantante.

