Carlienis dice que la fastidiaron; K4G la defiende por este revulú

Tremendo tira y jala se ha formado en redes sociales, esto luego que la cantante panameña llamada Carlienis no pudiera estrenar un proyecto musical llamado la Sesión 74, por supuestamente líos con un productor.

La artista tenía pensado lanzar todo ayer lunes, sin embargo, al final todo se cayó y publicó en su Instagram lo siguiente: "Cuanta maldad en un corazón, pero Dios va delante de mí".

Recalca: "Ahorita estoy pasando musicalmente un problema bastante grave, la verdad quería entregarles; es mi trabajo, hacer música; es lo que siento, es la única manera en que me expreso".

Incluso la página de la Sesión TV detalló que estaba todo cuadrado y al final todos se quedaron alborotados.

Pero como el cuento no queda acá, el conocido productor K4G decidió opinar de la situación y afirmó que Mario Spinalli es el involucrado en el tema.

"No soy de Hablar mal de nadie, no tengo nada en contra de nadie, pero siento en mi corazón que lo que esta haciendo Mario Spinalli con Carlienis me parece muy Malo. No es mi Problema, pero hay muchas oportunidades para ella, ojala se ponga la mano en el corazon", dijo.

