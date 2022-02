Carolina Brid pide que tengamos empatía y solidaridad

La muerte de Cheslie Kryst sigue generando opiniones, ahora fue la exmiss Carolina Brid, quien, mediante sus historias de Instagram, emitió su opinión al respecto.

“Mi gente, les voy a pedir un favor, mucha empatía y solidaridad en el caso de la miss USA, solo sigan a las autoridades correspondientes para saber la conclusión de su caso, no estén compartiendo información que no sabemos si es verídico o no, saben que las redes sociales son un arma de doble filo”, expresó Carolina como un mensaje a sus seguidores para que no difundan información sin confirmar.

Aprovechando el tema, manifestó que ha recibido mensajes y opiniones en cuanto a la condenación perpetua cuando nos quitamos la vida, tema que la tiene un poco preocupada. “Miren, yo creo que ya es hora que dejemos de jugar a creer qué es lo que piensa Dios, es cierto que podemos tener información, textos bíblicos, testamentos, lo que sea, pero al final jamás vamos a poder entrar en la mente de lo que es Dios... ahora sí me gustaría compartirles algo, si usted que es padre, o madre, su hijo comete un error, ¿lo condenarías o lo castigarías eternamente?", manifestó la exmiss como pregunta.

En respuesta a su pregunta comentó que no cree que como padres o madres lo harían. "Yo no creo... ahora imagínate Dios que es el verdadero Padre de todos nosotros", acotó Carolina Brid.