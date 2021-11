Carolina logró lo que deseaba y no aspira a ganar en los People's Choice Awards

La empresaria, deportista y miss Carolina Dementiev aseguró a Crítica que su nominación en la categría Mejor Influencer latina en los People's Choice Awards, le ha representado un boom completo en su carrera.

Ella le concedió una entrevista a este medio y relató varias cositas sobre esto, así como lo que significa en realidad la palabra influencer en su vida, así como lo que los demás deberían pensar.

Como todos saben E! Entertainment transmitirá en exclusiva esta premiación el próximo 7 de diciembre, además que se contará con la participación como host del actor estadounidense Kenan Thompson.

Carolina reveló muchos detallas y acá te lo contamos todo:

¿Qué significa para Carolina Dementiev esta nominación en People Choice Awards?

Yo soy bien agradecida, creo que un ser humano tiene que aprender a agradecer, yo jamás me lo esperaba, yo creo que anteriormente he dicho que yo pensé que esa nominación era para personas que tenían muchísimos, muchísimos seguidores, cosa que realmente no es mi caso. ¿Qué pasa? yo agradezco porque sé que si me tuvieron en cuenta es porque mi contenido es lo suficientemente agraciado o importante como para decir que vamos a tomarlo en cuenta, entonces estoy agradecida, estoy contenta a nivel personal porque entonces sé que estoy haciendo algo bien, pero también estoy agradecida porque yo estoy segura que en Panamá la gente se pone contenta de saber que tu banderita, el color blanco, rojo y azul que nos encanta siempre ver a nivel internacional, tiene un pedacito en una sección, en algún lado, no importa si son unos premios, no importa si son a nivel olímpico, deportivo, mundial, béisbol, fútbol, sabes, a nosotros nos encanta vivir el que Panamá este representando en alguna cosa, así que yo creo que eso me llena más que cualquier otra cosa y por eso siempre agradezco, cada vez que pasa algo con la nominación yo agradezco, agradezco, hay que ser agradecidos, es la verdad.

Te tomó por sorpresa por lo que pude ver en la publicación cuando comentaste por primera vez.

No ya te digo, yo jamás me lo esperaba, jamás, ni cerca me lo esperaba, incluso cuando me llamaron yo recuerdo haber dicho ¿pero por qué me toman en cuenta? sabes, pero si, la verdad es que estoy contenta, para qué te digo que no, si si.

¿Qué significa ser Influencer?

Me considero más a mi como una comunicadora social, porque el término Influencer que creo que ya lo están incluyendo en el diccionario, incluso, que increíble ¿no? palabras así, blog, tweet, hashtag. Yo creo que el término de Influencer yace por aquella persona y no necesariamente celebridad, sino que comunica algo a la sociedad, por eso yo prefiero utilizar a veces la palabra comunicadora social, yo comunico a la sociedad algo y siempre será positivo, algo que está pasando en el mundo o algo interesante, relativamente que sea interesante para la sociedad. No sé si todo el mundo se puede llamar Influencer, no lo sé y no soy quien para criticar quién es influencer y quién no, ya te digo, yo conozco personas que solo pueden tener 500 seguidores, pero el contenido de esa persona es tan nutritivo, es tan bonito, yo le puedo decir a esa persona para mí me parece influencer, comunicador social, es una bomba de persona como quieran llamarla, con el tiempo lo haremos, no lo sé, pero hay que saber a quién llamarlo o cómo hacerlo porque yo sé que todo el mundo que abre una cuenta de Instagram dice ahora soy Influencer, pero más allá no importa lo que hagas, no importa como tú te quieras llamar Influencer, comunicador social, celebridad, famoso, entrenador, atleta, lo importante es que lo que comuniques en tu red social sea nutritivo. Tu ponte el título que tú quieras, pero pasa bonito informando, pasa información ilustrativa.

¿Qué sientes que te falta y qué sigue para Carolina?

Me faltan tantas cosas, uno nunca deja ni de aprender, apréndete esta, uno nunca deja de aprender en la vida y uno nunca deja de conocer cosas en la vida, son dos términos completamente diferentes. Me falta mucho, yo te puedo decir que me falta mucho, hay cosas que yo tengo a largo plazo que no se si ni siquiera conseguiría, pero lo tengo en mi lista que algún día podré lograr esto, algún día voy a hacer esto, no será hoy, no será mañana, pero yo sé que algún día lo voy a lograr, son cosas un poco más difíciles, más extremas como una carrera muy famosa que son 200 kilómetros corriendo en la montaña, pero para yo lograr eso tengo que volver a nacer y un ser humano atleta 24 horas al día y como lo voy a lograr con todas las cosas que yo tengo, ya yo soy mamá, tengo familia, tengo mis negocios personales, yo no puedo dedicar toda mi vida a entrenar 20 horas al día porque me puedo morir, pero lo quiero lograr, yo sé que algún día voy a sacar seis meses de sacrificio de mi vida para poder lograrlo, cosas como esas. A mí me gustaría en algún momento de mi vida hacer un branding de mi propio apellido, Al estilo Demente, pero eso en su momento, yo sé que ahorita quizá no sea el momento, yo sé que tengo que meterle más cabeza, yo sé que tengo que pensar bien a qué le voy a apostar a futuro, pero hay muchas cosas, yo te pudo decir muchas cosas, muchísimas cosas, pero también hay que poner el pecho sobre la tierra, no puedes tenerlo todo en la vida y paulatinamente, poco a poco vamos de ganchito en ganchito

¿Cómo ves la competencia? ¿cómo estás haciendo para que las personas voten por ti?

Yo ni me preocupo por eso, que gane el que tenga que ganar, que gane el que más tiene popularidad, no importa, yo estoy tan contenta con ser parte de todo este auge, todo este revulu, toda esta nominación, todo este evento, toda esta aglomeración de cosas que están pasando, que para mí es suficiente, al final lo más importante es de esto ¿le estás sacando realmente el verdadero provecho que se merece? independiente a qué ganes o no ganes, hay personas que en muchos concursos y en muchas otras cosas no han ganado y se han disparado, así que realmente hoy en día está demostrado que no tienes que ganar, yo fui malísima en la escuela, a mí me daba pena hablar en público, cuando me tenían que poner a recitar poemas, yo decía que me trague la tierra, que me enferme y me hacía la que vomitaba con tal de no estar enfrente y me volví una de las presentadoras de televisión más famosas del país, ¿cómo sucedió eso? ni yo lo sé. Por eso es que digo que al final, yo sé que hay una competencia increíble, yo sé que mis compañeros también son muy, muy fuertes y yo también pongo los pies sobre la tierra, yo sé que está difícil pero no importa porque detrás de todo eso está la parte de ¿le estoy sacando el provecho que se merece a esto? ¿vale la pena? vámonos por ese lado, por el lado donde mejor nos manejemos y prometo que estoy en eso, la gente se va a identificar con quién mejor le apetezca, yo contenta, si votan por mi bien, sino tampoco.

¿Has logrado ese objetivo del boom que estás hablando?

Bueno, gracias a Dios, tres grandes empresas acaban de firmar algo muy importante conmigo, que se va a hacer, pero para mí fue bastante importante eso, eso es lograr algo.