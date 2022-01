Casi vomita, pero se divirtió como niña

Stephany Ruiz sigue demostrando que es una mujer fuerte, valiente y perseverante, pues hace unos días tocó campana en señal de haber terminado su tratamiento contra el cáncer, y ya está sobre los escenarios, tal y como le gusta, cantando y bailando.

Según detalló en su cuenta de Instragram, después de un año fuera de los escenarios, Estefana, nombre artístico, afirmó que lo dio todo en esa tarima, al punto que hasta casi vomita, pero se divirtió como una niña.

Después de un año de no pararme en un escenario así, tuve la oportunidad, y no saben lo feliz que me sentí! lo di fuck... todo. Bailé, grité, casi vomito, sudé, era mi fiesta y me divertí como niña. Gracias por darme la oportunidad de cantar con ustedes y recordarme que soy una fuente de inagotable energía”, detalló la artista.

En agosto de 2021, la panameña radicada en México, compartía con sus seguidores su diagnostico, y dejaba claro que no se dejaría vencer en esta batalla, de la cual cuando le dieron la noticia sintió que el mundo se le venía encima, pero le dejó un mensaje bien contundente al cáncer “Querido cáncer, tenme miedo, no sabes con quién te metiste”.

Después de 16 sesiones de quimioterapia, su tumor disminuyó su tamaño, por lo que sigue dándole la lucha con su positivismo a este enfermedad.

“Batallón sonrisa, hoy terminamos esta etapa con mucha fe, garra y corazón... gracias, gracias, gracias a todos por estar conmigo... Pensé que este día jamás llegaría... Ya 16 quimioterapias, que rápido no", expresaba Estefana al terminar su tratamiento y destacaba lo bien que se sentía.