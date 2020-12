Celebran entren alegría y nostalgia

Una combinación de sentimientos y emociones vivieron muchas personas esta Navidad, una celebración totalmente diferente y, según algunas caras de la farándula, con una gran lección.

Todos en casa, luciendo sus originales pijamas alusivas a la celebración y en su burbuja familiar, agradecieron a Dios por mantenerlos unidos, con salud, dejando como mensaje a sus seguidores que valoren a su familia, que sea esta el motivo de inspiración y que vivan cada uno de sus días con alegría.

Iván Broce, mejor conocido como Phantom, fue uno de las personalidades de la farándula que compartió su fotografía familiar, y expresó que, como muchos saben, ha sido un año difícil para todos, pero en lo que más duro en lo que ha tenido que trabajar, de la mano de su esposa, es en “mantener las caras de los nuestros con sonrisas y libre de preocupaciones. No he podido darle regalos como me hubiese gustado, pero Dios me enseñó la lección más grande de toda mi vida: no valen de nada los obsequios caros o en grandes cantidades, no interesa cuánto dinero o lujos tengas, no interesa qué puesto tengas en esta sociedad, ni mucho menos quién te creas ser, porque sin vida, no tenemos nada... Seamos humildes, seamos solidarios, porque no sabemos de quién podamos necesitar el día de mañana”, detalló.

En tanto, Sandra Sandoval compartió que nunca imaginó que pasaríamos una Navidad sin maquillaje y empijamados, pero ver en redes a muchas personas luciendo su mejor pijama le da una esperanza de que la humanidad se reinventa y se ajusta a todos los escenarios. “Dios nos cuide a todos y nos dé fortaleza para seguir resistiendo las pruebas”, expresó la tipiquera.