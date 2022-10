La expresentadora y productora Jessica Chávez quedó en urgencia el pasado fin de semana debido a que sus cervicales la volvieron a molestar.

En su cuenta de Instagram y desde el hospital, la bloguera, quien reside en Marbella, España, contó a sus seguidores los sucedidos.

Por otro lado, agradeció por los consejos que le brindaron.

De acuerdo con Jessica tiene el problema de que se le inflaman las cervicales, pero desconoce los motivos por qué le sucede , por lo que se realizará una serie de estudios para determinar la causa.

“Mis cervicales nuevamente haciendo de las suyas”, dijo.

Añadió: “Gracias por los mensajitos, todo en orden es un tema que tengo hace ratito se me inflaman las cervicales y duele mucho... Gracias a lo que les pasa lo mismo y me dieron sus tips, vamos con tratamiento, exámenes y demás para dar el por qué me pasa”.

