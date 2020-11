Cher llega a Pakistán para liberar al elefante Kaavan

La cantante estadounidense Cher llegó este viernes a Pakistán para liberar al elefante Kaavan de un zoo de Islamabad donde lleva 35 años encerrado y llevarlo a un santuario en Camboya, tras una intensa campaña que llamó la atención internacional.

“Acabo de llegar de una reunión con el primer ministro Imran Khan para agradecerle que haya hecho posible que me lleve a Kaavan a Camboya”, afirmó en su cuenta de Twitter Cher.

La estrella dijo que Kaavan viajará a Camboya el próximo domingo, donde será liberado en un santuario, tras una intensa campaña internacional liderada por la organización Free the Wild de Cher y Four Paws International.



A sus 37 años, el paquidermo grisáceo ha pasado 35 de ellos en un zoo de la capital paquistaní, muchos de ellos encadenado y en soledad tras la muerte de su compañera Saheli en 2012, lo que le ha provocado depresión y otros problemas mentales.



Khan agradeció a Cher su campaña para liberar al animal.



“Apreciando sus esfuerzos para retirar a Kaavan en un santuario de elefantes, el primer ministro agradeció a Cher su campaña en este asunto”, indicó el comunicado.



El destino de Kaavan lleva años en el aire. En 2016, el Parlamento paquistaní recomendó que el elefante, un regalo oficial del Gobierno de Sri Lanka en 1985, fuese liberado en un santuario dado su mal estado, unas buenas intenciones que quedaron en nada.



Pero activistas por los derechos de los animales lanzaron una campaña en favor de la liberación del paquidermo, que finalmente acabó con éxito.

El traslado del elefante es una difícil misión que comenzó hace meses con la rehabilitación del animal con música de Frank Sinatra para relajarlo y una estricta dieta, debido a su sobrepeso.



Tras ello, las últimas semanas Ingo Schmidinger, miembro de Four Paws, ha entrenado al animal para que se acostumbre al contenedor en el que viajará durante siete horas en un vuelo privado entre Islamabad y Phnom Penh.



Una vez en el santuario en Camboya, Kaavan primero vivirá solo y cuando esté listo se le permitirá unirse a otros elefantes en libertad.