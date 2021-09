Como panameña le enorgullece ser reconocida en otro país

Una lluvia de mensajes de apoyo recibió Dianita Villamonte tras su participa en el programa mexicano El Retador, donde con su potente voz encantó al jurado mas no al público, que ya tenían a su favorita.

“Estoy muy agradecida con la producción de ‘El Retador’ por hace unos meses invitarme a este exitoso proyecto, como panameña no saben lo lindo que es poder ser reconocida fuera de mi país. Estas son las experiencias que podemos contar con orgullo al pasar de los años! Fue maravilloso compartir con muchos talentos y ahora amigos de diferentes países del mundo!”, detalló la artista.

En el post que dejó en su cuenta de Instagram aclaró que un “show” de talento no define quién eres, y ella se siente orgullosa y agradecida con la vida por las oportunidades que le da para seguir creciendo. “Por último quiero decir, los ‘shows’ de talento no definen el tuyo ni definen quién eres, el pensar en que tu competencia es alguien más, es un error. Yo me siento feliz de poder disfrutar de las oportunidades que me da la vida e ir creciendo y aprendiendo de mi y de otros y dedicarme a lo que amo hasta que pueda. Siempre he creído que tenemos que movernos con nuestro corazón a los rumbos que nos lleve. Nuevamente, gracias a todos, los abrazo mucho”, puntualizó Dianita, quien hace poco también participó de un evento benéfico en Puerto Vallarta en beneficio de los afectados por el huracán Nora.