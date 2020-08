Comparte con sus seguidores cómo descubrió que tenía biopolímeros

Como ya muchos saben, Aelleen Del Valle reveló que tuvo que someterse a una nueva cirugía para retirar de su cuerpo, en especial de sus senos, el biopolímero que le inyectaron, sin ella saber, en el 2012.

Después de su revelación, Aelleen recibió algunos mensajes de sus seguidoras preguntándole cómo descubrió que era biopolímeros, por lo que explicó que se sentía como masita o bolitas en su cuerpo, en momentos los senos se le ponían calientes, le daba calambres superdolorosos en los senos y, como ella se había hecho un procedimiento, estaba alerta a todo.

“Cuando me hice esto, tenía como 21 o 22 años, y por lo que estaba pagando era por 200cc, era un poquito, gracias a Dios era un poquito, y yo lo tengo regado por el tejido mamario hasta las axilas, pero cuando uno se pone en exceso se puede filtrar hasta los pulmones, las arterias, se te puede ir a la cabeza, es muy peligroso... yo me estoy recuperando”, expresó Aelleen, quien manifestó que la cirugía duró 4 horas para poder limpiar y sacar lo más que se podía, pero no se puede quitar todo porque tendría que raspar el tejido mamario bueno y malo, y por recomendación de los doctores, solo deben remover lo que molesta.

La excascarosa comentó que sus prótesis están bien, y en la cita médica que tuvo ayer, el doctor le dijo que todo va bien, gracias a Dios la biopsia salió bien y tendrá que estar en recuperación por unas semanas más.