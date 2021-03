Compartió el dólar que pidió con los niños de Curundú

DJ Rock puede contar con sus seguidores para las que sea, y lo comprobó al compartir en su cuenta de Instagram un texto que decía “qué pasa si alguien me da un dólar con todos los seguidores que tengo”, lo hizo de relajo, pero lo sorprendieron porque recibió el apoyo de muchas personas.

Tras ver el cariño que le dieron sus seguidores, Rock no dudó ni un segundo en compartir con quienes no tienen, con lo donado cocinó arroz con pollo, ensalada de papa y plátano en tentación, y lo llevó al comedor infantil de Curundú.

Publicidad

“Me sentí muy contento por dos razones, la primera razón porque sé que si me pasa algo o voy a necesitar de su ayuda de verdad no me van a fallar, la gente estaba metida en la película, yo estaba pidiendo un dólar y la gente que me dio, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, lo que tuvieran, la gente me compartió y eso de verdad me llenó de mucha felicidad...”, detalló Rock, asegurando que quedó en “shock” de la emoción.

Luis Pozo, nombre de pila del DJ, le dio gracias a Dios porque en este tiempo no le falta nada, y por ello, por el apoyo de la gente, usó el don que Dios le dio para subsistir, además de ser DJ, manejar tarimas, eventos y logística, cocinar. “Se me ocurrió y con mi familia decidí que con la plata que me dio la gente vamos compartir, porque ahora no necesito un dólar, pero sé que si la llego a necesitar sé que ustedes me la van a dar, porque no preguntaron para qué era, otros sí preguntaron... y decidimos cocinar un arroz con pollo, ensalada de papa y plátano en tentación... la trajimos acá al comedor infantil de Curundú... me dijeron dizque ‘vamos a esperar a los niños para la foto’, pero no, yo no quiero taquilla, yo solo quiero que los pelaítos se sientan feliz, y que todo los que me dieron un dólar sepa en qué lo compartimos”, manifestó el hermano de DJ Flecha.