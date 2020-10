Compartió una foto de sus senos por error

Cardi B sigue dando que hablar en las redes, y ayer fue tendencia por subir una foto, que mostraban sus senos, por error.

Aunque la rapera actuó con rapidez y eliminó la imagen, les dio tiempo a algunos de sus más de 76 millones de seguidores a tomar captura y replicarla. En la fotografía se ve a la cantante con los pezones afuera mientras usaba maquillaje y el peinado de la noche anterior, cuando disfrutaba de otra de sus fiestas de cumpleaños en Las Vegas, Estados Unidos.

Tras ver su foto replicada en las redes, Cardi B compartió un audio en Twitter en el que dice: “"Señor, ¿por qué diablos tuviste que hacerme tan estúpida... ¿Por qué? ¿Sabes qué? No me voy a castigar por esto. Solo voy a desayunar y luego voy a ir a una fiesta porque ni siquiera voy a pensar en eso. No lo pensaré, es lo que es. A la m...da, ni siquiera es la primera vez, yo solía ser una jodida stripper, así que como sea. Ay, Dios mío".

Como era de esperarse, los memes no podían faltar, y los cibernautas crearon el hashtag “Boobs out for Cardi (senos afuera por Cardi)” y han inundado las redes sociales con fotografías en toples en apoyo a Cardi.

Algunos seguidores le recomendaron denunciar a quien le “hackeó” la cuenta y filtró la foto en redes, pero la intérprete de “Wap” escribió en Instagram que nadie será demandado porque fue su error.