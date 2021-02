Comunicadores y faranduleros piden explicación a Dawson y Aguilar

El tema de los contratos adjudicados a la empresa de Jimmy Dawson para la promoción de actividades del Ministerio de Cultura (MiCultura), sigue dando que hablar y ayer salieron a relucir nombres de personalidades de la farándula y comunicadores.

Entre los nombres que se mencionaron están: Jaime Chong, conocido como Bugaman, Honorio Vega, Fabiola De León, Yodalis Bethancourt, y hasta se menciona el programa de radio de Didia Gallardo, La Tarde Espectacular.

Al ver sus nombres en el documento que circula en redes, de inmediato salieron al paso y pidieron una explicación tanto al ministro de Cultura, Carlos Aguilar, como a Jimmy Dawson, pues alegan que es falso que hayan sido contratados como detalla el documento.

En su cuenta de Instagram, Didia Gallardo negó conocer a la persona que se vincula con su programa, negando además haber tenido trato alguno con Aguilar y Dawson. “Con sorpresa y estupor veo que en la 'supuesta' lista de contratados de @jimmydawson02 @miculturapma @carlosaguilarnavarro, aparece en un renglón: La Tarde Espectacular y un tal Ramón Díaz, a quien NO conozco y NO tiene vinculación alguna con este programa, que he conducido por más de 24 años de manera ininterrumpida. Exijo una explicación y respeto a mi trayectoria. NIEGO de forma categórica tratos ni contratos ni con el Ministerio de Cultura y muchísimo menos con el señor Jimmy Dawson”.

Da su explicación

Debido a la polémica, Dawson emitió un comunicado en el que detalla que la información que circula no se ajusta a la realidad, que el documento corresponde a un informe preliminar que presentó ante el Ministerio de Cultura al momento que se iba a realizar la selección de las posibles contrataciones de comunicadores.

Añadió que fueron 18 nombres de comunicadores, de los que tenían que salir 10. Jimmy Dawson pidió disculpa a las personas que se hayan visto afectadas por la mala interpretación del documento.