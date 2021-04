Con 83 años Anthony Hopkins es el mejor actor de los Óscar

Anthony Hopkins rindió ayer un tributo al difunto Chadwick Boseman con un video en el que agradeció el Óscar al mejor actor protagonista que ganó en la ceremonia del domingo.

"Aquí estoy en mi casa de Gales. Con 83 años no esperaba que me dieran el premio, de verdad que no. Estoy muy agradecido", aseguró el actor en un video publicado en sus redes sociales, ya que no acudió presencialmente a la ceremonia.

Hopkins, que competía contra Boseman en la misma categoría, aprovechó para homenajear al desaparecido actor. "Quiero rendir un tributo a Chadwick Boseman, a quien nos arrebataron demasiado pronto", añadió.

Gracias al Óscar que consiguió por su papel en "The Father", Hopkins se convirtió a sus 83 años en el ganador de mayor edad en toda la historia de los premios. El anterior fue Christopher Plummer, con 82 años, en 2010.

En "The Father", el actor retrata el sufrimiento de un anciano que sufre demencia y siente cómo sus capacidades cognitivas empiezan a mermar.

Era la sexta nominación al Óscar para Hopkins, quien ya había ganado la estatuilla por su aclamado Hannibal Lecter de "The Silence of the Lambs" (1991) y también figuró en la edición del año pasado en la categoría de reparto por "The Two Popes".

La más pemiada

"Nomadland" fue la película más premiada de los Óscar de la pandemia con tres galardones: mejor cinta, mejor dirección (Chloé Zhao) y mejor actriz (Frances McDormand).

La realizadora china Chloé Zhao, la segunda mujer en toda la historia en anotarse el Óscar de mejor dirección (la primera fue Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker", 2008), dedicó el premio a la mejor película a la comunidad de nómadas que retrata en esta cinta y que conoció en sus largos viajes por carretera durante el rodaje.

"Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza, y por recordarnos cómo es la verdadera bondad", aseguró.

Otro par de galardones se embolsó "Sound of Metal" con mejor montaje y mejor sonido, un apartado donde fueron galardonados los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés.

Otras películas con doble estatuilla fueron "Mank" (mejor fotografía y mejor diseño de producción), "Soul" (mejor película de animación y mejor banda sonora) y "Judas and the Black Messiah" (mejor canción por "Fight for You" y mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya).

Por otro lado, la surcoreana Yuh-Jung Youn consiguió el premio a la mejor actriz de reparto, la película danesa "Another Round" se proclamó mejor cinta internacional, y "My Octopus Teacher" se coronó como mejor documental.

La 93 edición de los Óscar se celebró este domingo con una gala muy singular que tuvo como punto central Union Station en Los Ángeles (EE.UU.) y que estuvo adaptada por completo a las medidas contra el coronavirus.