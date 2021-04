con el bicho Joey Montana se contagió

Joey Montana había pasado este año de pandemia manteniendo todas las medidas sanitarias y cuidándose para no contagiarse, pero a pesar de todos sus esfuerzos, se contagió con el bicho.

Según detalló en sus redes sociales, no pudo evitar contagiarse de la COVID-19 por más que quiso, y aprendió con este virus que no es relajo ni muchos menos pega como un resfriado común. “Más de un año evitando contagiarme, pero al final no pude evitar al COVID! NO ES RELAJO NI TAMPOCO UN RESFRIADO COMÚN. POR FA CUÍDENSE Y CUIDEN A SU FAMILIA”, expresó Montana al compartir una fotografía en la que se le ve con sus gafas protectoras, mascarilla y una bata de hospital.

El artista además dejó saber que ya está mejor y que pronto habrá más música. “Estoy mejor gracias a Dios y ya pronto más música, los quiero”.

Para mantener a sus seguidores escuchando sus temas, Joey Montana compartió en sus historias de Instagram sus más recientes éxitos, entre ellos el que tiene junto a Boza “Bebé”.