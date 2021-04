Con el corazón destrozado, se le fue su Pipa Fresca

Hace tan solo unos días, para ser específicos el 14 de abril, Delyanne Arjona celebraba los 4 años de su hija perruna, Pipa Fresca, pero ayer dolorosamente tuvo que decirle adiós.

La chef dio a conocer que su perrita había muerto, una situación muy dolorosa para ella. “El dolor me parte en pedazos... siento que me arrancaran nuevamente un pedazo de mi corazón...”, expresó Delyanne.

Añadió en su escrito: “Acabamos de celebrar tu cumpleaños número 4 y no me diste chance a demostrarte más mi amor... Hoy nos dejas a todos un vacío muy grande... porque ese amor incondicional que nos dabas, será difícil de reponer... Todos me dicen que los animales toman aquello malo que nos pueda pasar y se van... por eso te doy gracias por siempre protegernos... Hasta luego mi Pipa! te amaré por siempre... Fuiste maravillosa”.

Al celebrar el cumpleaños de su mascota, Delyanne afirmaba que los animales están con nosotros por una razón, por ello aconsejaba a sus seguidores a quererlos y respetarlos, y si no pueden, es mejor no tenerlos.

“Yo si soy de la creencia que todo aquel que maltrate un animal debe ir preso! Ojalá las autoridades hagan algo al respecto!”, manifestó la empresaria.

Arjona y su familia no olvidarán los mágicos momentos que les dio su Pipa, en especial los peos tan olorosos que les dejaba y la protección que le dio en todo momento a la pequeña Amelie.