Condimentación natural, esencial en alimentación del niño con diabetes

Cuando se diagnostica a un integrante de la familia con diabetes, surgen muchas interrograntes, entre ellas cuestionamos si la alimentación que hemos llevado ha sido la adecuada.

Según explica la licenciada en nutrición y dietista de la Caja de Seguro Social (CSS), Italia Farrier, un niño con diabetes, como cualquier otro chico, se verá beneficiado de llevar una alimentación saludable, la cual será esencial para que mantenga una buena salud, un crecimiento normal y un peso adecuado.

Expresó que por estas razones no se aconseja seguir una nutrición especial, exclusiva o diferente a la del resto de los niños o adolescentes que no padecen la enfermedad; no obstante, indicó que es importante supervisar qué, cuándo y cuánto comen, con el fin de mantener sus niveles de glucosa (azúcar en sangre) dentro de los rangos adecuados.

Es importante, afirmó, que la alimentación incluya alimentos de todos los grupos: lácteos y derivados; frutas, vegetales, proteínas (carnes, pescados y huevos); buenas grasas; verduras, granos y cereales integrales.

Indicó que se debe evitar comidas fritas y preferir preparaciones saludables como las asadas, a la plancha, al horno, al vapor, guisadas con especias naturales, las cuales le darán sabor, aroma y color a la comida.

Dentro de ese grupo para condimentar está la pimienta, romero, albahaca, ajo o cebolla en polvo, canela, paprika, cilantro, cúrcuma y achiote, entre otros, en vez de condimentos artificiales.

Para la especialista, que labora en la Policlínica «Generoso Guardia» y en la ULAPS Dr. Edilberto Culiolis, es fundamental la acción que tomen los padres al respecto de lo que consumen sus hijos, puesto que muchos de los gustos que se desarrollan a lo largo de la vida es por aprendizaje. Por tal razón, puntualizó que es primordial que acostumbre a toda la familia a disfrutar los sabores naturales de los alimentos, en vez de añadirles azúcar.