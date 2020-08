Confiesa que cayó en una profunda depresión

El actor mexicano Eduardo Yañez confesó en una reveladora entrevista con Efe que durante el confinamiento para contener la pandemia del coronavirus cayó "en una profunda depresión", de la que necesitó ayuda profesional para salir.

Yañez, quien es uno de los más emblemáticos y controvertidos protagonistas del mundo de las telenovelas, reconoció que su situación se empeoró por lo "retorcido" y "enfermo" que es el personaje en el que trabaja ahora mismo y que responde al nombre de Mateo Corona.

"Cuando empezamos a grabar esta temporada tenía un dolor de espalda fuerte y me comencé a automedicar con cortisona inyectada. Llegué a sentirme tan mal que cuando fui al médico me alertó que eso me podía hacer mucho mal y paré en seco, algo que tampoco se debe hacer", confesó el artista.

"El daño fue grave, estaba muy hinchado, lo que llevó a la prensa a decir que estaba alcoholizado, empecé a tener ansiedad, pánico, a sentirme desequilibrado", relató y debió acudir a una clínica donde le hicieron tratamientos con ozono y oxígeno para estabilizarlo.

Yañez, de 60 años, afirma que lleva bien la edad y, aunque a veces añora lo que no hizo en cierto momento en su vida, confiesa que puede decir que está muy bien. “No digo satisfecho, porque siempre se quiere lograr más cosas, pero más bien agradecido por lo que Dios o el universo me ha dado y toda la gente que ha estado para bien en mi camino", manifestó el actor, añadiendo: "Físicamente me siento cada vez mejor, en especial desde que comenzaron las grabaciones".