Confiesa su orientación sexual, ahora se siente libre

El artista puertorriqueño Manny Manuel, confesó que la orientación sexual que ahora revela le provocó una presión insoportable a lo largo de años, desde la escuela y hasta en su propio equipo musical que ya se ha quitado de encima.

"Estoy en paz, tranquilo, sin ningún cargo de conciencia", señala Manny Manuel en una entrevista al diario Primera Hora, en la que reconoce que durante décadas no se atrevió a hablar de nada relacionado con su orientación sexual, tanto por la presión que hubiera supuesto sobre su figura pública de cantante como por todo lo que le rodeaba, empezando por su padre.

Manny Manuel insiste en la entrevista en la agonía que supuso durante años no reconocer cuál era su orientación sexual, lo que se prolongó durante la escuela, pero también en su carrera musical, cuando, de alguna manera, confiesa, se sentía rechazado por los miembros de su equipo, que le veían, sin embargo, rodeado de mujeres todo el rato.

"En la escuela, en el 'high school', sentía que había algo en mí que a la gente no le gustaba", aseguró el artista, quien dijo sentir ese rechazo por su amaneramiento.

Manny Manuel aseguró además llevar años "preso, encadenado y castigado" por la opinión pública".

"Estaba claro que mucha gente lo podía ver -cuál era su orientación sexual-, porque como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta", subrayó el artista.

El cantante relata cómo a los 16 años, castigado por una presión insoportable, se fue a las rodillas de su madre "porque no aguantaba la presión de papi". "Tú eres mi hijo, no me importa", relata que le dijo su madre, tras resaltar que le tocó vivir una situación provocada -su orientación sexual- sobre algo, reconoció, "que yo no escogí".

"Se suelta una cadena muy pesada. Tenía que ser ahora, porque ahora tengo el conocimiento", señaló sobre la confesión, tantos años después de su orientación sexual.