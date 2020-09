Confirma que se acabó la relación

Stefany Amaro confirmó en sus redes sociales que la relación que tenía con Jean Modelo terminó, esto debido a la cantidad de mensajes que ha recibido preguntándole en cuanto a su relación con el ex Calle 7.

“Lo que voy a decir solamente lo diré por acá, será mi única declaración, número uno no estoy embarazada, he subido un poco de peso en esta cuarentena, que ha sido muy difícil para todos, en todos los ámbitos; y Jean y yo terminamos, han pasado unos días muy complicados, pero de verdad que en estos momentos solo me queda agradecer a su familia, agradecerle a él por todo lo vivido, seguimos adelante, cada uno con su proyecto, ahorita vengo más enfocada con el tema de la marca de la familia, así que vamos a estar conectados vienen nuevas cosas, estos días han sido días de desconexión... en estos momentos me queda decirle gracias, vienen nuevas cosa para todos”, expresó Stefany, poniéndole fin a los comentarios.