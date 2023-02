Confirma que Yailin y él ya no están juntos

Anuel decidió acabar con los rumores, y confirmó que él y Yailin “La más viral”, ya no están juntos, pero está a la espera de que nazca su hija.

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida... es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida, no estamos juntos”, detalló el puertorriqueño.

El cantante resaltó que, a pesar de la separación con la madre de su próxima hija, está muy emocionado por el nacimiento de Cataleya que sería bastante pronto. “Que no estemos juntos no quiere decir que no podamos tener una familia”, agregó.

Dejó claro que siempre estará al pendiente de la madre de su hija. “Esa es la madre de mi hija, siempre va a hacer mi familia”, dijo.

“No vamos a estar hablando ni haciendo un circo diciendo por qué sí o por qué no”, aseguró y pidió a los seguidores de Yailin que le manden buenas energías a la cantante dominicana. “A República Dominicana apoyen a Yailin, ella está trabajando con cojones en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco”, resaltó.

