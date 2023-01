Confirman que terminaron su relación

La pregunta que venían haciéndole los seguidores de Maykis y Raúl Loo en redes, de que si habían terminado su relación, la confirmaron ambos la noche del 30 de diciembre.

Con el juego de preguntas de Instagram, Maykis afirmó que está soltera, compartiendo una de las fotos del viaje que hizo a Medellín este año.

Tras revelar su estado civil, el cual ya se lo venían preguntando cuando publicó la foto navideña con sus hijas y sin Raúl, se dieron algunos comentarios en redes, pero el que hizo que Raúl dejara los puntos claros fue el de una chica que comentó: “Ella borró todo, pero él no... así que eso indica que él se la cagó”.

Destacando que lo que comenta la chica es un pensamiento pobre y vacío, Loo expresó: “No tengo la obligación de darle explicaciones a nadie, pero este puntito sí me parece apropiado dejarlo claro. No he borrado nada ni lo haré por : 1- la cuenta es mía (yo decido qué está y que no) 2- Por las niñas tengo un sincero e inmenso sentimiento (ícono de corazón) 3- Mayka se convierte en mi ex, mas no en mi enemiga, no tengo sentimientos negativos hacia ella”.

