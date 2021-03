Conoció a Horacio un día antes de su muerte

Siguen las reacciones por el fallecimiento repentino del abogado y vocalista de Son Miserables, Horacio Valdés, una de ellas es la del cantante Robinho. De acuerdo con el artista, conoció al querido Horacio, un día antes de su muerte, día en que pudo expresar su admiración por su música, que según él, se gozaba desde pequeño.

“Buen viaje maestro @soyhoraciovaldes. Desde muy pequeño me tripié tu música y no fue hasta un día antes de tu partida que te llegué a conocer y Dios me permitió dejarte saber toda mi admiración”, expresó el panameño en su cuenta de Instagram.

Destacó que es imposible que nadie note el vacío terrenal que deja la partida del vocalista de Son Miserables y leyenda del rock en Panamá, que falleció de un infarto, la noche del miércoles.

“Lo último que me dijiste antes de ayer fue "cómo hago para irme sin que nadie lo note" en el momento te di una solución que te funcionó esa noche, pero ahora me doy cuenta que es imposible que nadie note el espacio terrenal que dejas, manifestó Robinho.

“La familia del reggae en español también estamos de luto”, dijo el cantante mientras rendía un homenaje en su Instagram.

Al igual que él, son muchos los artistas del patio y famosos los que se han sorprendido y rendido tributo a esta leyenda nacional.