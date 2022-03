Cozzarelli se entrena para ella: ‘Me siento viva’

A la exmiss panameña Giosue Cozzarelli, el ejercicio la hace sentir viva, le da fuerza, la mantiene viva y ahora con la llegada de época escolar, le ayuda a drenar todo.

En sus historias de Instagram, la famosa dejó un mensaje desde el gimnasio, según ella, alguien le preguntó del por qué hace ejercicio, a lo que ella respondió que lo hace para ella, para sentirse bien.

Publicidad

Manifestó que retomó sus ejercicios después de dos semanas, tras una pequeña pausa.

“Hoy me dijeron para qué entrenas, ja, ja, ja. Yo entreno para mi, desde que soy pelaíta me gustan los deportes, siempre me metía en muchas cosas”, dijo.

Añadió: “Me siento viva con energía, me encanta ver los cambios, cuando estás practicando un deporte es maravillosa, estoy enfocada”.

PUEDES VER: Boza está listo para el estreno de ‘Bucle’

Además, comentó que con el retorno a la clases, el deporte le ayuda a sacar todo el estrés.

“Y ahora con el regreso a clases me ayuda a drenar todo y cuando me ayuda hacer tareas con los peques es una manera muy divertida...”, manifestó Cozzarelli, de 32 años.

Por último, dijo “”Por eso entrenó y me mantengo activa, porque es parte de mi ser”.

Contenido Premium: 0