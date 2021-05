Cruella, ambientada en la década de 1970 en Londres, en medio de la revolución del punk rock, sigue a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un nombre con sus diseños.

Se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras, y juntos son capaces de construir una vida por sí mismos en las calles de Londres.

Un día, el gusto de Estella por la moda llama la atención de la baronesa von Hellman, una leyenda de la moda que es devastadoramente elegante y terroríficamente alta, interpretada por la dos veces ganadora del Oscar, Emma Thompson. Pero su relación pone en marcha un curso de acontecimientos y revelaciones que harán que Estella adopte su lado malvado y se convierta en la Cruella de Vil estridente, de moda y vengativa.

Cruella es una película estadounidense de crimen, comedia dramática y aventura, dirigida por Craig Gillespie con un guion de Dana Fox y Tony McNamara, de una historia de Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel y Steve Zissis. La película se basa en el personaje Cruella de Vil, creado por Dodie Smith en la novela de 1956, The Hundred and One Dalmatians y, más precisamente, en la versión de la película animada de 1961 de Disney, 101 dálmatas. Es la tercera película de acción real de la franquicia, 101 Dálmatas.

Emma Stone interpreta al personaje principal, con Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste y Mark Strong en papeles secundarios.