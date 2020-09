‘Culpables’, una letra creada en cuarentena

Jav Jurado sigue enfocado en su carrera musical, y después de estrenarse como solista con “Mientes”, tema que tan solo un mes alcanzó más de 200 mil vista en YouTube, ahora presenta “Culpables”, una canción que habla sobre las relaciones tóxicas.

Según Jav, este tema lo compuso durante este tiempo de pandemia, pero al escucharla se decía que le faltaba un toque de rap, sin tener en mente a un artista para invitar en esta melodía, y por cosas del destino, en el estudio de grabación de Da Silva se topa con Kenny Man, quien al escuchar la canción no dudó en sumarse al proyecto, dejó saber que le gustaba la canción y que podían hacer algo, así fue como se dio la unión. “Tuve la oportunidad de escribir más de 50 canciones en lo que fue de marzo a junio, en un miniestudio que hice en casa, esta fue una de las primeras canciones que escribí, siempre que la escuchaba me gustaba mucho y yo decía ‘en esta parte debe venir una persona con un rap agresivo, pero acorde a lo que es la canción’, no pensé en nadie en específico, pero al pasar del tiempo dije que tenía que ser Kenny Man...”, destacó Jav.

Publicidad

La producción estuvo a cargo del productor panameño Cesar Luque "CAPO" y fue mezclada y masterizada por Vinny De León, reconocido por trabajar con artistas como Lenny Tavarez, Dalex y J Balvin.

“Culpables” también viene acompañada de su video oficial, el cual estuvo a cargo del director panameño Jefferson Correa de Coca Films.

Jav reveló que dentro de sus proyectos futuros viene además colaboraciones internacionales, y tiene planeado estrenar una canción por mes.