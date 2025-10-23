Cumple un sueño más con su primer proyecto en televisión

El artista urbano Kabliz se despidió con gran emoción del programa de imitaciones “Tu Cara Me Suena Panamá”, donde vivió su primera experiencia en la televisión nacional, la cual definió como un cambio significativo en su carrera musical.

“Este soy yo, un lape sencillo que viene desde cero, pero que siempre ha creído que los sueños se cumplen”, expresó el cantante al detallar lo que significó esta fase en su vida profesional y personal.

Kabliz, quien ha labrado su camino en la escena urbana, subrayó que su participación en el programa representó un sueño hecho realidad y una oportunidad para mostrar que el talento y la perseverancia brindan oportunidades.

“Hoy puedo decir que cumplí un sueño más... me llevo muchísimas cosas de esta experiencia y una de las más importantes es el conjunto de grandes personas que conocí a lo largo”, comentó.

El intérprete de “Pobrecita bisnera” agradeció a todo el equipo del programa —desde los encargados de producción hasta los de maquillaje y mercadeo— por el apoyo brindado durante toda la temporada, destacando que el clima de camaradería y profesionalismo fue fundamental para disfrutar de cada entrega.

Kabliz admitió que jamás imaginó los alcances que tendría en el concurso ni lo que él mismo podría lograr.

“Cuando empezó todo nunca imaginé ni de cerca que sería lo que fue, y que sería capaz yo mismo de hacer todas las cosas que hice, sin más gracias por todo”, compartió en su despedida.