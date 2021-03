Cumplió su sueño, crear un comedor en su barrio

¡Enhorabuena! El bailarín y excompetidor de Esto es Guerra, Julián Torres, está que brinca de un pie, y es que pudo cumplir una de sus metas, crear su primer comedor infantil. El influencer dijo en una publicación, en su cuenta de Instagram, que la idea se puso en marcha durante la pandemia por de la COVID-19, y no fue hasta el pasado miércoles 3 de marzo que se hizo realidad. Torres soñaba con realizar un comedor en el barrio que lo vio nacer (Los Abanicos, San Miguelito), para poder llevar alegrías a los niños.

“Mi primer comedor infantil @deldadoralegre. Hace años atrás me preguntan en una entrevista, cuál era una de mis metas por realizar, a lo que yo respondo algo como esto: Poder tener o formar parte de un proyecto que pueda apoyar y llevarle felicidad a los niños del barrio, barrio que me vio nacer. HOY 3 de marzo, estoy más cerca de cumplirlo”, manifestó el bailarín.

Publicidad

Por otro lado, agradeció a su amigo César por el apoyo para su proyecto del comedor, que espera pronto se convierta en una fundación.

“Gracias a mi amigo @cesarin0402 que tomó la iniciativa durante la pandemia de crear el comedor y ahora me da la oportunidad de trabajar junto a él en este proyecto, con miras a ser una Fundación y poder llevar muchas cosas positivas a los niños y jóvenes no solo de nuestro barrio, sino de muchos otros. Desde hoy inicia un lindo camino en mi vida y espero lograr grandes cosas de la mano de Dios y todos los que me apoyan”, declaró.