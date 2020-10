Daddy Yankee y Bad Bunny dominan los Latin Billboards

Daddy Yankee y Bad Bunny reinaron en la edición 2020 de los Premios Billboard a la música latina, al ganar siete premios cada uno, mientras que Enrique Iglesias fue reconocido como el “Artista latino top de todos los tiempos” y “Despacito” fue premiada como la "canción de la década”.

En la ceremonia, realizada en el BB&T Center de la ciudad de Sunrise, (EE,UU.), Daddy Yankee conquistó seis de sus siete premios por la canción “Con calma” incluyendo "Hot Latin Song Canción del Año", "Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año" y "Canción del Año, Airplay".

Bad Bunny, por su parte, fue premiado con los cotizados galardones de Compositor del año y Artista del Año.

Le siguió Snow con seis premios, también gracias a “Con calma”. En declaraciones a Efe, el artista canadiense celebró “la oportunidad" que le "dio Daddy Yankee de poder estar en esta canción tan significativa”.

La artista femenina con más Latin Billboard fue la colombiana Karol G. con dos, mientras que Romeo Santos terminó la noche con cuatro y Luis Fonsi con tres.

Uno de los galardones recibidos por el artista puertorriqueño fue el Latin Billboard a la "Canción de la década" por "Despacito". En 2010, Fonsi ganó el mismo premio por la década pasada con "No me doy por vencido". "No puedo creer que estas dos canciones tan diferentes hayan logrado el mismo reconocimiento", expresó el artista a Efe, quien destacó además que ambas las compuso con mujeres. Claudia Brant la primera y Erika Ender la segunda.

Romeo Santos y Enrique Iglesias aparecieron en público durante la ceremonia, por primera vez ambos desde el inicio de la pandemia.

Al recibir el premio al "Álbum de la década" por su disco "Fórmula Vol.2", el artista estadounidense de origen dominicano celebró que desde la salida al mercado de su producción, con colaboraciones con Drake y Nicki Minaj, han habido "muchos trabajos en español con artistas internacionales".

"Ya no me siento tan solo en esto", subrayó Santos en un discurso en el que expresó su orgullo de la cultura latina y el español.