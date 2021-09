Daniel Craig: Panamá fue el mejor lugar para filmar "Quantum of Solace"

El actor británico Daniel Craig, afirmó que Panamá había sido el lugar más interesante cuando grabó la película "Quantum of Solace".

Quantum of Solace (titulada 007: Quantum en México, título original en España) es vigesimosegunda película de James Bond producida por Eon Productions y es la secuela directa de la película de 2006 Casino Royale.

Este rodaje tuvo lugar en México, Panamá, Chile, Italia, Austria y Gales mientras diseños interiores fueron construidos y filmados en Pinewood Studios

Craig, quien interpreta al Agente 007 en la última película "No time to Die", respondió que Panamá fue el mejor lugar para grabar "Quantum of Solace" al ser entrevistado por el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

'No Time to Die' pone punto final al servicio de Daniel Craig con una película de James Bond .

Biografía

Daniel Wroughton Craig (Chester, Cheshire; 2 de marzo de 1968) es un actor británico de cine, teatro y televisión.

Debe su notoriedad especialmente por ser el sexto actor y actual, en encarnar en el cine al personaje de James Bond del escritor Ian Fleming, en las adaptaciones oficiales de las películas producidas por Eon Productions: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y No Time to Die (2020).